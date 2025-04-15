اليابان تواصل دعمها لتايلاند بخبراء في الزلازل ضمن جهود الاستجابة للكوارث

أكدت الحكومة اليابانية التزامها بمواصلة تقديم الدعم اللازم للشعب التايلاندي، للمساعدة في استعادة حياة آمنة ومستقرة في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار جهود الدعم عقب الزلزال الذي ضرب وسط ميانمار وأدى إلى أضرار في الأراضي التايلاندية.

وأعلنت الحكومة اليابانية - حسبما أوردت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء - أنها ستوفد فريقًا من الخبراء في مجال المباني إلى تايلاند، يضم مسؤولين من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، ومن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وغيرهم من المختصين.

وسيعمل الفريق على تبادل الخبرات مع المسؤولين التايلانديين بشأن سلامة المباني ومقاومتها للزلازل، مع تسليط الضوء على تجربة اليابان في التعامل مع الكوارث الزلزالية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إرسال فريق ياباني متخصص في البنية التحتية الطرقية، وصل إلى بانكوك في 10 أبريل الجاري، وعقد ورشة عمل مشتركة مع وزارة النقل التايلاندية حول فحص الجسور بعد الزلازل.

كما شملت الإسهامات اليابانية الأخرى تنظيم مؤتمر دولي في 8 أبريل بالتعاون مع البنك الدولي، تناول تقييم المخاطر بعد الزلازل، بمشاركة خبراء من اليابان وتايلاند ودول أخرى.. وسبق ذلك وصول فريق خبراء في الطرق السريعة من اليابان لتفقد مواقع إنشاء الطرق المرتفعة في العاصمة التايلاندية.

