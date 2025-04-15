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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط قائد سيارة بتهمة إطلاق أعيرة نارية فى الهواء حال سيره بالجيزة

ضبط قائد سيارة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.. متضمنًا قيام قائد سيارة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء حال سيره بالسيارة بالجيزة.
 

بعد تداول فيديو الواقعة على مواقع التواصل الأجتماعي 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم) وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة"صوت") وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وذلك بغرض اللهو، وقيامه بنشر ذلك المقطع على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي قائد سيارة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء حال سيره بالسيارة بالجيزة