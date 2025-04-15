الأمن يضبط قائد سيارة بتهمة إطلاق أعيرة نارية فى الهواء حال سيره بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.. متضمنًا قيام قائد سيارة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء حال سيره بالسيارة بالجيزة.



بعد تداول فيديو الواقعة على مواقع التواصل الأجتماعي

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم) وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة"صوت") وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وذلك بغرض اللهو، وقيامه بنشر ذلك المقطع على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.