جائزة الإنجاز للنجم المصرى"أحمد حلمى".. وهوليود للفيلم العربى مصنوع بأفكار مصرية اصيلة

وجه النجم أحمد حلمى الشكر لكل القائمين على مهرجان هوليوود للفيلم العربى، وتكريمه بجائزة الإنجاز للنجم المصرى.

كتب حلمي خلال خاصية الاستورى عبر حسابه الرسمى على انستجرام قائلا :"من ختام مهرجان هوليود للفيلم العربى شكرا للمهرجان المصنوع بأيادٍ ورؤيا وأفكار مصرية أصيلة.

وتابع حلمى قائلا :"وشكرا لكل القائمين على هذا المهرجان على هذا التكريم الرائع وهذا الاستقبال الكريم، ومبروك لكل صناع الأفلام اللى شاركت فى المهرجان ولكل الفنانين اللى أخدوا جوائز وجزيل الشكر للفنانة الغالية العزيزة إلهام شاهين.

تكريم احمد حلمى وحصوله على جائزة الإنجاز للنجم المصرى

ووجه أحمد حلمى خلال حفل التكريم كلمة للحضور، أعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقبالهم الحافل وفخره الكبير بهم نتيجة لإظهار اسم مصر بصورة مشرفة فى الخارج.

كما وجه الشكر أيضا للنجمة إلهام شاهين، وعلق قائلا: "والله مصر دى تشرف أى حد فى الدنيا، والمصريين جامدين طول عمرهم فى أى مكان".

وعلق على تكريمه قائلا: "لو اتكلمت عن التكريم فهو أحلى تكريم والله إن الواحد اتكرم فى بلد بعيد كده عن عمله"، واختتم حديثه متمنيا التوفيق والنجاح للمهرجان، حيث قال: "أتمنى التوفيق للمهرجان ويوصل ويعدى الدورة الـ100، أنا فخور بكل مجهود هنا.. فخور إن أنا مصرى بتكرم فى أمريكا".

يذكر ان النجم احمد حلمى بدأ التمثيل من خلال التلفزيون في مسلسل ناس ولاد ناس عام 1993 مع الفنان كرم مطاوع ونادية لطفي، ولكن بعد المسلسل انقطع حلمي عن الوسط الفني بسبب تأديته الخدمة العسكرية ليعمل بعد ذلك فترة مهندس ديكور، ثم مخرجاً لبرامج الأطفال في القناة الفضائية المصرية. وتجعله الصدفة مذيع، بعد أن اختارته سناء منصور ليقدم برنامج أطفال لعب عيال؛ وحقق نجاحاً لافتاً، ما دعا المخرج شريف عرفة ليختاره لفيلم عبود على الحدود عام 1999 ليكون أول فيلم سينمائي له ونقطة التحول في حياته. وتوالت المشاركات بعد ذلك في الأفلام مثل: ليه خلتني أحبك (2000)، والناظر (2000)، وعمر 2000، والسلم والثعبان (2001)، و55 إسعاف (2001)، ورحلة حب (2001).

ونال حلمي أدوار البطولة بعد ذلك في أفلام عدة مثل: ميدو مشاكل (2003)، وسهر الليالي (2003) "والذي حصل علي جائزة عن دوره فيه من مهرجان دمشق السينمائي الدولي". وتوالت الأفلام بعد ذلك منها: صايع بحر (2004)، وزكي شان (2005)، وجعلتني مجرما (2006)، ومطب صناعي (2006)، وظرف طارق (2006)، وكده رضا (2007)، وآسف على الإزعاج (2008) "والذي حصل عن دوره فيه علي جائزة من المركز القومي للسينما، وكذلك جائزة أخرى عن الفيلم نفسه من المهرجان القومي للسينما المصرية.

ومن افلامه "1000 مبروك،وعسل إسود، وبلبل حيران. وتربع حلمي بفيلمه إكس لارج عام 2011 علي عرش الإيرادات في الموسم السينمائي بتحقيقه إيرادات تجاوزت 29 مليون جنيه ليصبح في الصدارة، كما اختارت لجنة التحكيم لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية هذا الفيلم من قائمة الأفلام الخمسة من بين 29 فيلما. وقدم عام 2013 فيلم على جثتي، و2014 صنع في مصر، و2016 لف ودوران.وفيلم خيال مآتة 2019 و آخر أعماله واحد تاني 2022

كما شارك حلمي في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها: السندريلا (2006)، ولحظات حرجة (2007)، والجماعة (2010). كما شارك في مسلسلات إذاعية عدة. وشارك في مسرحية حكيم عيون (2001).