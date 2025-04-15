المنيا ترفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات الأقباط وتكثف حملات النظافة والتجميل بمحيط الكنائس

رفعت محافظة المنيا درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات الاقباط بعيد القيامة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة،

وفي هذا السياق تابعت المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينه مطاي حملات النظافة اليومية بالقري والاحياء تحت اشراف عماد محمود وطه حسين والدكتور محمود شعيب و هشام عبد الحليم نواب رئيس المركز، أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة حيث تم رفع المخلفات بحى شرق المدينة ، منطقة شرق المحطة وأمام وخلف المدرسة التجريبية ومنطقة كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات ارض الروبه، وشارع الجلاء.

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينة حول النافورة بشارع الثورة وبشارع التجارة وشارع المدينة وشارع المدارس وشارع الثورة وشوارع تقسيم الحوشة.

واستمر حي غرب المدينة في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسة الشهيد عرفات ومدرسة عثمان بن عفان ،كما تم رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقة جامع الزاوية والعمراني وشارع الثورة وأمام مدرسة الشعراوي

وأكدت المهندسه هويدا الشافعى رئيس المركز على استمرار حملات النظافة اليومية بالمدينة والقرى لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز تحت إشراف نواب رئيس المركز.

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