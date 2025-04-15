آخر تطورات زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت

كشفت موفدة فضائية القاهرة الإخبارية إلى الكويت، آية لطفي، آخر تطورات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت.

وقالت، في تغطية حية، اليوم الثلاثاء، مع بسنت أكرم، إن زيارة الرئيس السيسي تستمر إلى الكويت والتي بدأت أمس، فيما جري مراسم استقبال بمراسم رسمية الرئيس عند وصوله لدولة الكويت، وكان في استقباله أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتابعت، أنه من المفترض بعد قليل انعقاد العديد من اللقاءات الثنائية مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف الصباح، وكذلك ولى العهد صباح خالد الحمد الصباح، بجانب لقاء ثنائي وقمة ثنائية موسعه بين الرئيس السيسي وأمير الكويت.

المحطة الثانية في الخليجية

ونوهت، إلى أن الزيارة تأتي في المحطة الثانية في إطار الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس السيسي بعد زيارة دولة قطر والتي استغرقت يومين، حيث تم المناقشة في العديد من الملفات الثنائية بين البلدين مصر وقطر، وكذلك الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة.

وأكدت، أن زيارة دولة الكويت تحمل العديد من الملفات الهامة، ومن أهم أهداف الزيارة كما أُعلن في بيان الرئاسة المصرية بأنها ستبحث توسيع آفاق التعاون الثنائي بين مصر والكويت، تحديدا الملفات التعاون والعلاقات الثنائية الاقتصادية والاستثمارية.

العلاقات المصرية الكويتية

وأشار إلى وجود علاقات قوية ومتجذره بين مصر والكويت على المستوي الاقتصادي والاستثماري، وكذلك ستبحث الزراية الملفات الإقليمية والأوضاع في المنطقة والشرق الأوسط وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، والقضية الفلسطينية.