محافظ المنوفية يناقش بحث سبل الارتقاء بمنظومة النظافة

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع تنسيقي لمناقشة ملف منظومة النظافة وبحث سبل دعم رفع كفاءتها وتعزيز مستوى كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي بالمراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام المساعد ، مديري إدارات البيئة والشئون القانونية والحسابات والإدارة المالية والتفتيش والمتابعة والمكتب الفني والمجالس بالديوان العام.

تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة النظافة وخطة العمل الشاملة للارتقاء بالمنظومة والتحديات التي تواجهها وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق بيئة صحية آمنة للمواطنين وبما يحقق رضاهم.

المحافظ : لجان ميدانية للمرور على مصانع تدوير القمامة والمحطات الوسيطة لتقييم مستوى الأداء ومنظومة العمل



وخلال الاجتماع ، شدد محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية للمنظومة وضرورة رفع كفاءتها وتشكيل لجان من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية للمرور الدوري على مصانع تدوير القمامة والمحطات الوسيطة بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بها بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لمتوسط الكميات المتواجدة بكل محطة ومراجعة عقود المبرمة مع شركات القطاع الخاص وتقييم مستوى حجم الأداء والعمل على تذليل العقبات وتقديم كافة التيسيرات ، موجهاً بضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يساهم في تحسين المظهر الجمالي للمحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة وتوفير كافة الاعتمادات المالية ورفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه لتدعيم المنظومة على مستوى المراكز والمدن والاحياء لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.