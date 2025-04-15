أمير الكويت يقيم مأدبة غداء تكريما للرئيس السيسي

أقام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت مأدبة غداء تكريما للرئيس السيسي والوفد المرافق له.

وكان قد عقد اليوم بقصر بيان جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وتم بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشهدت المباحثات عددا من القضايا الدولية والإقليمية وخاصة تطورات الأوضاع في غزة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامة الرئيس بمدينة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الكويت في ثاني محطات جولة الرئيس الخليجية.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ولي عهد الكويت رحب بالرئيس في بلده الثاني، مشيداً بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمعهما.