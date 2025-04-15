ندوات توعوية وتثقيفية حول المبادرات الرئاسية واهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى بالمنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا عدداً من الندوات التوعوية والتثقيفية تناولت مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة لرفع الوعي لدى المرأة والطفل بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ( ادارة المنيا التعليمية ) ومركز أورام المنيا ومديرية التضامن الاجتماعى.

أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى

وأوضح د. ياسر عبدالجواد مدير مركز اورام المنيا بشرح ميسر ودقيق للمبادرات الرئاسية بمركز أورام المنيا(الكشف المبكرلأورام الثدي. الكشف المبكر لأورام القولون واورام الرئة وأورام البروستاتاوأورام عنق الرحم) وأوضح ان الكشف المبكر لاورام الثدي يساوي إنقاذ حياة وأنه يتم توفير خدمات التوعية والكشف والفحوصات والعلاج والمتابعة مجانا وطبقا لاحدث البروتوكولات العالمية.

جاء ذلك تحت اشراف دكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا وبحضور محمود ثابت نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ، الدكتور ياسر محمد عبد الجواد استشاري جراحة الاورام ومدير عام مركز اورام المنيا ، فاطمة الزهراء على السعيد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة ، جاكلين سامى نجيب رئيس قسم الامومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بادارة المنيا التعلمية والعضو الاجتماعى بوحدة حماية الطفل بمركز ومدينة المنيا، محمد محمود عبادة مدير وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز المنيا ، حنان محمد عبد الغنى عضو ادارة المرأة والامومة والطفولة، ثناء حمدى عضو إدارة المرأة والأمومة والطفولة ٠

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