محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات التعليم الفني بمشاركة 19 مدرسة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمقر المدرسة الفنية بنات بمدينة بني سويف، وذلك بمشاركة 19 مدرسة فنية في القطاعين الصناعي والزراعي، ياتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم التعليم الفني وتعزيز دوره في تنمية المهارات وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل .

إفتتاح المعرض السنوي لمنتجات التعليم الفني بتعليم بني سويف بمشاركة 19 مدرسة صناعية وزراعية

جاء ذلك بحضور أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بدر وكيل المديرية، وكمال عمران مدير عام التعليم الفني، والأستاذ أحمد عزت مدير عام إدارة بني سويف التعليمية، وصفاء محمد صبري مديرة مدرسة الثانوية الفنية بنات المستضيفة للمعرض، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية، أبدى المحافظ إعجابه بالتنوع والابتكار في المعروضات، والتي عكست مستوى التدريب العملي والمهاري الذي يحظى به طلاب التعليم الفني بالمحافظة، حيث تضمنت أجنحة المعرض منتجات المدارس الصناعية، والتي شملت نماذج متميزة من الصناعات الخشبية (أثاث منزلي ونجارة معمارية)، والصناعات النسيجية (ملابس جاهزة، تريكو)، إضافة إلى مشغولات من الصناعات الزخرفية مثل الزخرفة، والإعلان، والتنسيق الفني، وشملت المنتجات الزراعية معروضات من الصناعات الغذائية، والمخبوزات، ومنتجات الألبان، والمنظفات الكيميائية، وغيرها من المنتجات التي أعدها الطلاب ضمن أنشطتهم التدريبية بالمدارس.

أعرب المحافظ عن اعجابه بمستوى المنتجات، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تعكس جدية جهود الدولة في تطوير التعليم الفني وجعله مسارًا حقيقيًا لإعداد شباب مؤهل ومزود بمهارات سوق العمل، مشيرا إلى أن هذا المعرض يمثل نموذجًا عمليًا لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، ويمثل منصة لإبراز قدرات ومواهب الطلاب، ويمهد الطريق لتسويق منتجاتهم وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج الذاتي.

كما أكد المحافظ دعمه الكامل لهذه المبادرات، مشددًا على ضرورة تكرار تنظيم مثل هذه المعارض على مدار العام، ليس فقط للاحتفال، بل كوسيلة فعالة لتحفيز الطلاب، وإبراز قصص النجاح في المدارس الفنية، وتشجيع القطاع الخاص على التعاون مع مؤسسات التعليم الفني لاكتشاف الكفاءات وتوفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية للشباب.



ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار خطة المحافظة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم لتفعيل الأنشطة الطلابية وربط المخرجات التعليمية باحتياجات المجتمع المحلي، بما يتسق مع رؤية الدولة وخططها لتطوير منظومة التعليم الفني وتحقيق التنمية المستدامة.