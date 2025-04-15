ads
الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق المباحثات المصرية الكويتية بقصر بيان

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت اليوم بقصر بيان جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت

وتم بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامة الرئيس بمدينة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها السيد الرئيس إلى الكويت في ثاني محطات جولة سيادته الخليجية.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ولي عهد الكويت رحب بالرئيس في بلده الثاني، مشيداً بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمعهما.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرالكويت