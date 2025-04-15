رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماع مع مجلس إدارة مركز الخدمات العامة للدراسات والاستشارات الهندسية

عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع مع مجلس ادارة مركز الخدمات العامة للدراسات والاستشارات الهندسية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس ادارة الصندوق والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة ونائب رئيس مجلس ادارة الصندوق والدكتور عرفة محمود احمد مدير المركز والدكتور عصام عبيد وكيل كلية الهندسة لشئون الطلاب وعضو مجلس ادارة الصندوق والدكتور حسين مغربي وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا وعضو مجلس ادارة الصندوق وممثلي المالية بالجامعة وعدد من القيادات الإدارية.

جهود جامعة جنوب الوادي في تنفيذ خطة البناء والتنمية المستدامة

وأشاد رئيس الجامعة بدور مركز الاستشارات الهندسية في جهود التطوير التي تشهدها جامعة جنوب الوادي في جميع القطاعات وتعظيماً لدور الجامعة في الاسهام الفعال في تنفيذ خطة البناء والتنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في جميع المجالات وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجامعة اهداف المركز وطرح بعض النقاط التي من شأنها تحسين اداء المركز

كما حث رئيس الجامعة أعضاء مجلس ادارة المركز على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات وتوفير جميع الامكانيات البشرية والمادية والتي من شأنها تكليف المركز بالجودة المأمولة وفي الوقت المحدد من الجهات المتعاقدة مع المركز

ووجه رئيس الجامعة بضرورة تدريب العاملين بالمركز والاطقم الفنية بأحدث التقنيات وذلك لتوفير الخدمات المجتمعية وتقديم الاستشارات الهندسية في مختلف مجالات الهندسة بما يحقق اهداف المركز