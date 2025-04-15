خطوات وقف النسخ الاحتياطي للصور والفيديوهات على الاندرويد والايفون

يعتمد الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية على خدمات النسخ الاحتياطي التلقائي لحفظ الصور والفيديوهات سواء على أجهزة آيفون أو أندرويد وبالرغم من أن هذه الميزة مفيدة لحماية الذكريات من الفقدان ولكن بعض المستخدمين يفضلون تعطيلها لأسباب تتعلق بالخصوصية أو لتوفير مساحة التخزين السحابية كما يرغب العديد في إيجاد طريقة لإيقاف النسخ الاحتياطي التلقائي في تطبيق صور Google لتحسين حالة اجهزتهم من خلال توفير المساحة التخزينية على هواتفهم لذا نفر لكم عدة طرق للقيام بذلك ومن خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة لإلغاء النسخ الاحتياطي للصور على أجهزة ايفون والاندرويد.

دليلك لإيقاف النسخ التلقائي للصور والفيديوهات على هاتفك المحمول

يمكنك إيقاف النسخ الاحتياطي التلقائي على أجهزة Android وiPhone، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا: افتح تطبيق صور Google، وانقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا ثم انقر على إدارة التخزين أو إعدادات صور Google ثم اضغط على النسخ الاحتياطي والمزامنة في الجزء العلوي، ثم قم بتعطيل تبديل النسخ الاحتياطي والمزامنة و بمجرد تعطيل هذه الميزة، سيتوقف تحميل صورك ومقاطع الفيديو على تطبيق صور جوجل، ولكن سيظل بإمكانك عرضها من تطبيق صور جوجل، كما سيتم حفظها على هاتفك، وستبقى صورك التي تم نسخها احتياطيًا مسبقًا على حسابك على Google Drive.

أما بالنسبة لإيقاف النسخ الاحتياطي التلقائي في صور Google على آيفون

هناك طريقة أخرى لإيقاف النسخ الاحتياطي التلقائي في صور Google وهي ميزة خاصة بأجهزة آيفون وذلك عن طريق: افتح تطبيق صور Google على جهاز iPhone الخاص بك ثم انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا ثم اضغط على إعدادات صور Google ثم اضغط على Apple Photos و قم بإيقاف تشغيل التبديل لمزامنة المفضلة.

إيقاف النسخ الاحتياطي التلقائي إلى صور Google على الكمبيوتر

وبالنسبة لإيقاف النسخ الاحتياطي التلقائي إلى صور Google على الكمبيوتر، يمكنك أيضا إيقاف النسخ الاحتياطي التلقائي إلى صور Google على الكمبيوتر من خلال هذه الخطوات البسيطة:

أولا: على جهاز Mac، انقر فوق أيقونة Google Drive على الجانب الأيمن من شريط القائمة العلوي.

في نظام التشغيل Windows، انقر فوق رمز السهم في الزاوية اليمنى السفلية، ثم انقر فوق رمز Google Drive ثم انقر على أيقونة الإعدادات من الرسالة الظاهرة أمامك ثم انقر فوق «إيقاف المزامنة مؤقتا» من قائمة الخيارات وبمجرد إيقاف هذه الميزة لن يتم نسخ الصور والفيديوهات الجديدة إلى السحابة تلقائيًا ولكن المحتوى الذي تم نسخه سابقًا سيبقى محفوظًا حتى تقوم بحذفه يدويًا من حسابك السحابي.

من المهم مراجعة إعدادات الخصوصية والتخزين بين الحين والآخر، خاصة عند تبديل الأجهزة أو مشاركة الصور الحساسة لضمان تحكُّم كامل في البيانات الشخصية.