البنك المركزي يصدر بيانًا بخصوص إجازة عيد القيامة وشم النسيم

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافقين 20 - 21 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.