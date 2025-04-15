قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافقين 20 - 21 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.
وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.
بنوك
البنك المركزي يصدر بيانًا بخصوص إجازة عيد القيامة وشم النسيم
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قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافقين 20 - 21 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.
قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافقين 20 - 21 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.