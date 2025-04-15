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الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي يصدر بيانًا بخصوص إجازة عيد القيامة وشم النسيم

البنك المركزي
البنك المركزي
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قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافقين 20 - 21 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.
وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

البنك المركزي شم النسيم