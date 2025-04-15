زيارة ميدانية لطلاب كلية الزراعة بجامعة أسيوط لمدينة الألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري امس الأحد، زيارة ميدانية إلى مدينة الألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لطلاب كلية الزراعة، تحت إشراف المقدم محمد ربيع كامل، قائد إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل محمد محمود، عميد كلية الزراعة، وذلك بهدف تعزيز وعي الطلاب الوطني من خلال تعريفهم بالمشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تشهدها الدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعد رمزًا للنهضة العمرانية والتقدم الحضاري في مصر.

أهمية مثل هذه الزيارات في بناء شخصية الطالب الجامعي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أهمية مثل هذه الزيارات في بناء شخصية الطالب الجامعي، وربط العملية التعليمية بالواقع العملي والتنموي، كما أشاد بالتعاون البنّاء مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجهودهم المتواصلة في دعم الأنشطة التوعوية والوطنية داخل الجامعة.

وتم خلال الزيارة تعريف الطلاب بأهم منشآت مدينة الألعاب الأوليمبية، التي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، بما يعكس حجم الإنجازات التي تشهدها مصر في قطاع البنية التحتية والرياضة على وجه الخصوص.

شارك في تنظيم الزيارة الدكتور عادل علي تمام، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كرم عبد النعيم، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.