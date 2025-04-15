انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب الأبيض "بلوك " في الفيوم

انقلبت سيارة ربع نقل محملة بالطوب الأبيض "بلوك" بالطريق السياحي عند مدخل القرية الثامنة بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بمحافظه الفيوم، دون وقوع إصابات، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث.

انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب الأبيض

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالطوب الأبيض "بلوك"، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارة دون وقوع إصابات بشرية.

تعطل مؤقت للحركة المرورية

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالطوب الأبيض، دون وقوع أي إصابات بشرية، وأسفر الحادث عن تعطل مؤقت للحركة المرورية، حيث تم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور بصورة طبيعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.