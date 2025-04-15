تشكيل لجنة هندسية لفحص منزل تعرض لسقوط جزئي بالدقى

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول انهيار جزئي بمنزل بمنطقة بين السرايات بالدقى

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص المنزل وإعداد تقرير مفصل عن حالته.

وتبين من التحقيقات أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو وفيات.

بداية البلاغ

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الدقى إخطارا من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً بسقوط أحد المنازل بدائرة القسم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدعومة بسيارات الاسعاف، وتبين سقوط جزئي بالمنزل.

التحريات

وبعمل التحريات تبين أن المنزل آيل للسقوط وحدث له تصدعات ادت إلى يقوط جزئي بالمنزل.

وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق التى أمرت بعرض المنزل على لجنة هندسية وفنية واعداد تقرير بحالته.

واقعة مشابهه بالقاهرة

وفى واقعة مشابهه تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في شارع شمبليون بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة.

وتبين من خلال الفحص، حدوث انهيار جزئي داخل عقار عبارة عن انهيار على 9 سيارات، وقعت بها تليفات عديدة دون وقوع أى إصابات، ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.