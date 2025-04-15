إطلالة عملت قلق.. كيف رد نمبر وان على انتقادات ملابسه في كوتشيلا؟ | فيديو

أثارت مشاركة الفنان المصري محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا فالي بولاية كاليفورنيا الأميركيةتفاعلًا كبيرًا، ليس فقط بسبب حضوره، بل بسبب إطلالته التي وصفت بأنها "غريبة وغير تقليدية".

شبه العديد من المتابعين ملابسه بـ"بدلة رقص شرقي"، بينما رأى آخرون أنها لا تتناسب مع الملابس الرجالية المتعارف عليها.

لم يصدر رمضان أي تعليق مباشر على الانتقادات اللاذعة التي طالت مظهره، بدلاً من المواجهة، لجأ إلى مشاركة بعض التعليقات الإيجابية التي أشادت بالإطلالة.

كما قد وجه شكره العلني للمصممة فريدة تمرازا، التي تولّت تصميم إطلالته، وكتب على فيس بوك:

" حق الرد على الإذاعة الإســرائــ.يلية لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تيمراز، والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة وأضافت عليها كيب أسود فرعوني، بأمانة يا إســرائــ.يل كان غير موفق وزعلكم، هل علم مصر في أمريكا فرحكم؟»

إلا أن رمضان قام بحذف المنشور فور نشره، الأمر الذي أثار حيرة جمهوره ومتابعيه.

واعتبر بعض الجمهور أن الإطلالة جريئة وتمثّل الشخصية الفنية لرمضان التي اعتاد الجمهور عليها، في المقابل، رأى آخرون أن المبالغة في التصميم أثرت على صورة رمضان كممثل وفنان أمام جمهور عالمي.