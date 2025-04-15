وزير الرياضة يطلق فعاليات مهرجان الخدمة العامة والتطوع بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات مهرجان الخدمة العامة والتطوع، والذي ينظمه اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بمركز التنمية الشبابية الجزيرة، وذلك بحضور مجلس إدارة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمجتمع المدني، والشباب المتطوعين.

فعاليات المهرجان

تضمنت فعاليات المهرجان عرض فيديو عن الجهود التطوعية لشباب المطرية، وكلمات لممثلي شباب افطار ١٥ رمضان عضو اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، وكلمة للواء اسماعيل الفار رئيس اتحاد الخدمة التطوعية للشباب - مساعد أول وزير الشباب والرياضة، ولقاء حواري مفتوح للدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة مع الشباب المتطوعين.

كما تضمنت الفعاليات اطلاق معالي الوزير المهرجان الرياضي لاتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب بملاعب مركز التنمية الشبابية الجزيرة بمشاركة الشباب المتطوعين .

تكريم شباب المطرية

وقام الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، بتكريم شباب المطرية منظمي افطار ١٥ رمضان، مشيداً بدور شباب المطرية الوطني، مؤكداً دعمه المستمر لهم، موجهاً بضم شباب المطرية لاتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب كأعضاء بالاتحاد، نظراً لما حققوه من جهود تطوعية في خدمة المجتمع وإظهار القيم المصرية الأصيلة أمام العالم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة باتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب ودوره في تطوير الحركة التطوعية وتنمية قدرات الشباب التطوعية، مشيراً للدور المهم للاتحاد والمهرجان في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وتسليط الضوء على الدور الحيوي للعمل التطوعي في تنمية المجتمع.

يذكر أن المهرجان منصة للتفاعل مع المبادرات المجتمعية الشبابية التطوعية الفاعلة، والتعرف على الفرص التطوعية المتاحة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.