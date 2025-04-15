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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأكاديمية العسكرية تنظم ماراثون "اجرى من أجل أطفال التوحد ".. صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون  مع مؤسسة "إبنى للفئات الخاصة والتوحد" ماراثون رياضي تحت عنوان "أجرى من أجل أطفال التوحد"، حيث انطلقت الفعاليات من البوابة الرئيسية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والأطفال من ذوى الهمم وأسرهم. 

دعم القيادة السياسية لذوى الهمم

يأتي ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لذوى الهمم وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم للمؤسسات المدنية.

واختتمت الفعالية بتكريم الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية  للحاصلين على المراكز الأولى بالماراثون وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على المشاركين الذين عبروا عن امتنانهم لمشاركة القوات المسلحة فى إستضافة هذا النشاط الرياضى وحرصها على رسم البسمة على وجوه الأطفال ذوى الهمم.

الأكاديمية العسكرية المصرية ماراثون أجرى أطفال التوحد