وزير الشباب يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث مجالات التعاون القائمة والمشتركة بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتطرق اللقاء للعديد من البرامج المشتركة والتي تم التعاون بين الوزارة والأكاديمية والتي اشتملت على العديد من برامج التدريب والتأهيل كما تناول اللقاء أيضا بحث فرص التعاون المستقبلية بين الوزارة والأكاديمية.

أشرف صبحي: نعمل على تحقيق رؤية الدولة المصرية

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أننا نعمل علي تحقيق رؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو تعزيز القدرات الشبابية في العمل العام وسوق العمل.

وزير الشباب: نساعد في تنمية الذات للشباب المصري وتحقيق التأثير البناء

وأوضح وزير الشباب، أننا نسعد بالتعاون مع الأكاديمية، وأن هذا التعاون الغير جديد والمتواصل سيساعد في خلق تنوع في زيادة النسبة الكبيرة للشباب في الوعي بالمجتمع وأهم قضاياه وأيضا نساعد في تنمية الذات للشباب المصري وتحقيق التأثير البناء وأيضا التواجد ودعم الدولة المصرية.

فيما توجهت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة علي حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب ستواصل جهودها في دعم التنمية المستدامة، وذلك من خلال تأهيل كوادر قادرة على قيادة التحولات المطلوبة.

كما تطرق اللقاء إلى الخطة المستقبلية للتعاون، والتي تشمل توسيع نطاق البرامج التدريبية والتكامل مع المبادرات الوطنية في مجالات القيادة، وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة.