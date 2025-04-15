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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا

توقع بروتوكول تعاون
توقع بروتوكول تعاون
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 وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية من العسكريين والمدنيين بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الطبية الدولية . 

وقع البروتوكول كلاً من اللواء طبيب محمـد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والدكتور تيم ميتشيل رئيس الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا .          

 ويتضمن البروتوكول تنظيم الإختبارات المؤهلة لنيل الدرجات العلمية المختلفة للكلية الملكية للجراحين بإنجلترا بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى ، مما يعكس ثقة وتقدير كلية الجراحين الملكية  فى القدرات التنظيمية والمستوى العلمى الرفيع للكوادر الطبية بالقوات المسلحة ، فضلاً عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية المعتمدة والمحاضرات العلمية وورش العمل باستخدام أحدث الوسائل التعليمية وتبادل الخبرات الطبية وتطوير الآداء فى مختلف المجالات الطبية .

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