وزير الإسكان يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون المشترك

التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني تقديره البالغ لدور الصحافة ووسائل الإعلام، في التعبير عن قضايا الوطن، وتشكيل وعي المواطن، مؤكداً حرصه على دعم المؤسسات الصحفية القومية، وتوفير كافة التيسيرات لتلبية احتياجاتها، بما يسهم في استقرار هذه المؤسسات المهمة، وأدائها لدورها المهم.

جهود الهيئة الوطنية للصحافة

وتناول اللقاء جهود الهيئة الوطنية للصحافة للاستغلال الأمثل لإمكانات المؤسسات الصحفية القومية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق للاستغلال الأمثل للأراضي والأصول التي تمتلكها تلك المؤسسات، وعدد من المشروعات التي تنفذها المؤسسات الصحفية القومية، لتُدر عائداً يُسهم في تنمية مواردها، وتحقيق صالح العاملين بها.

ووجه وزير الإسكان خلال اللقاء، بالتنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للصحافة فيما يخص ملفات العمل المشتركة والعمل على تلبية كافة احتياجاتها.

ومن جانبه، تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر لوزير الإسكان على جهوده الكبيرة المبذولة في القطاع العقاري ودعمه للمؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحسين جودة حياة المواطنين.