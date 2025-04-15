تحرير 247 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن تحرير 247 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على مدار يومين نظمتها على الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز، والمطاعم، والمنافذ، ومحطات المواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار والتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بالمنيا

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 162 مخالفة في مجال المخابز البلدية، شملت (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان سليم بالمخبز، مخالفة تعليمات التشغيل، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش)، و في مجال البدالين التموينيين، تم تحرير عدد (32) مخالفة شملت (عدم الإعلان عن المقررات - عدم مزاولة النشاط - غلق بدون عذر).

مصادرة 30 شيكارة علف ومنتجات بيطرية بدون فواتير ومجهولة المصدر



وفي مجال الأسعار والأسواق، أشار وكيل الوزارة أنه تم تكثيف الجهود لفرض حالة من الانضباط على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة وأسفرت الجهود عن ضبط (31) مخالفة تنوعت (بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي - غش تجاري ـ منتجات مجهولة المصدر وبدون فواتير- عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار)، كما تم مصادرة 30 شيكارة علف ومنتجات بيطرية بدون فواتير ومجهولة المصدر والتحفظ على ربع طن أرز وربع طن دقيق ابيض حر و سكر حر ناقص الوزن، نصف طن سكر تمويني و ربع طن زيت طعام تمويني و كمية من لبن الأطفال خاص بوزارة الصحة مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط كمية 3526 لتر سولار بإحدى المحطات مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير مخالفات (عدم مزاولة النشاط - عدم الإعلان عن الأسعار لمحطات وقود - عدم الإعلان عن الأسعار وباقي التعليمات لمستودعات بوتاجاز) بإجمالي 22 مخالفة.

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