"بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الزراعة العضوية بمحطة المغارة في شمال سيناء

نظم مركز بحوث الصحراء ورشة عمل علمية بمحطة بحوث المغارة في محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار البرنامج البحثي “تطبيق الزراعة العضوية لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء”، برئاسة الدكتورة منى مرسي، أستاذ الميكروبيولوجي بشعبة مصادر المياه والأراضي بالمركز.

تحقيق التنمية المستدامة

افتُتحت الورشة بكلمة للدكتور حمدي حسن، رئيس محطة بحوث المغارة، قدّم خلالها محاضرة بعنوان “الدور الإرشادي الزراعي لمحطة بحوث المغارة في تحقيق التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء”، تطرق فيها إلى جهود المحطة في دعم التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية عبر أنشطتها الإرشادية والبحثية.

كما ألقت الدكتورة منى مرسي محاضرة بعنوان “الزراعة العضوية: استدامة بيئية وسبل عيش كريمة”، استعرضت خلالها أهمية الزراعة الحيوية في الأراضي الصحراوية، ودورها في إنتاج غذاء آمن وصحي، والمحافظة على البيئة. كما سلطت الضوء على إعادة تدوير المخلفات النباتية والحيوانية لإنتاج السماد العضوي (الكمبوست) باستخدام اللقاحات الحيوية، إلى جانب التوسع في إنتاج “البيوشار” لتحسين خواص التربة.

إدارة المخلفات النباتية

وفي ذات السياق، قدّم الدكتور فيصل فوزي، نائب رئيس محطة بحوث المغارة، محاضرة تناول فيها “إدارة المخلفات النباتية وتحويلها إلى أعلاف حيوانية”، عارضًا أحدث التقنيات في إعادة تدوير المخلفات لتعظيم الاستفادة منها والحد من آثارها البيئية.

تأتي هذه الورشة ضمن جهود مركز بحوث الصحراء الرامية إلى نشر مفاهيم الزراعة العضوية وتعزيز تطبيقاتها العملية في البيئات الصحراوية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في سيناء.

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