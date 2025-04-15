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الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يوافق على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
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وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024،             جاء ذلك بعد ان تلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس طلبا مزكي من اكثر من 30 نائبا يطالبون فيه بغلق باب المناقشة وهو ما عرضه رئيس المجلس علي القاعة العامة للمجلس و وافق الاعضاء علية لذا اعلن جبالي موافقة المجلس علي غلق باب المناقشة ومن ثم عرض جبالي التصويت علي التقرير وهو ما  وافق عليه المجلس.

الموافقة على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

 أعلن رئيس مجلس النواب موافقة المجلس علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

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