مجلس النواب يوافق على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024، جاء ذلك بعد ان تلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس طلبا مزكي من اكثر من 30 نائبا يطالبون فيه بغلق باب المناقشة وهو ما عرضه رئيس المجلس علي القاعة العامة للمجلس و وافق الاعضاء علية لذا اعلن جبالي موافقة المجلس علي غلق باب المناقشة ومن ثم عرض جبالي التصويت علي التقرير وهو ما وافق عليه المجلس.

الموافقة على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

أعلن رئيس مجلس النواب موافقة المجلس علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.