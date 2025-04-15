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الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 42 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 595 شاحنة و70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 234 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50000 طن بضائع، 361 شاحنة و25 سيارة.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NJ MOON  والسفينة سينا  بينما تغادر السفينة HEILAN JOUNEY  على متنها 42000  طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا  .فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، سينا وامل . كما تم تداول 3700 طن بضائع ، 305 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي ايلة ، عمان والحسين.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكبا بموانيها.
 

ارصفة إكسبريس بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الوارد