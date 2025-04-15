يستعد النجم المصري محمد صلاح، لخوض مباراة ليفربول المقبلة، وذلك أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

يحل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، ضيفًا على نظيره ليستر سيتي بملعب كينج باور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

مباراة ليفربول المقبلة

وتأتي مباراة ليفربول المقبلة أمام ليستر سيتي، بعد تجديد عقد محمد صلاح مع الريدز حتى صيف عام 2027، ليستمر داخل قلعة أنفيلد للسنة العاشرة على التوالي، وذلك بعدما قضى 8 مواسم حافلة بالإنجازات وتحقيق الألقاب وتحطيم الأرقام القياسية.

تمديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح خاض مباراة وست هام يونايتد الأحد الماضي، عقب تمديد عقده مع ليفربول بيومين فقط، وأسهم في فوز حمر الميرسيسايد على المطارق بهدفين مقابل هدف، حيث صنع الهدف الأول لزميله لويس دياز.

محمد صلاح نجم ليفربول

بذلك، فشل صلاح في كسر صيامه التهديفي الممتد منذ أكثر من شهر، حيث لم يستطع زيارة شباك الخصوم للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات، وذلك أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، وأمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بالجولة 30 من البريميرليج، ثم أمام فولهام بهزيمة ليفربول بنتيجة 3-2 في الجولة الحادية والثلاثين، قبل المباراة الأخيرة أمام وست هام في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر الفرعون المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، كما يعتلي قمة قائمة صانعي الأهداف في البريميرليج بـ17 هدفًا.

مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

ويتطلع ليفربول في مباراته ضد ليستر سيتي لحصد الثلاث نقاط؛ من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو معانقة لقب الدوري الإنجليزي، إذ في حال فوزه على ثعالب ليستر، فإنه يحتاج إلى انتصار وحيد لحسم اللقب قبل نهاية جولات المسابقة.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز التاسع عشر قبل الأخير وفي رصيده 18 نقطة.

موعد مباراة ليفربول القادمة

وحددت رابطة البريميرليج موعد مباراة ليفربول القادمة أمام ليستر سيتي، لتقام يوم الأحد المقبل الموافق 20 أبريل 2025، وتنطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.