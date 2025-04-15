ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك مجمدة مخالفة خلال حملات بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

حملات تفتيشية بمراكز الشرقية

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر و لتفتيش على اللحوم ) بالاشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين - شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمراكز المحافظة لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط 2 طن لحوم و دواجن وأسماك مجمدة مخالفة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة وضبط 2 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودواجن وأسماك مجمدة ومجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.