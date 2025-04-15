ورشة عمل عن دور الإرشاد الزراعي فى تطبيق نظام الزراعة المتكاملة

قال الدكتور ياسر عبده حيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية بمركز البحوث الزراعية، أن المعهد نظم اليوم ورشة عمل تدريبية بعنوان “دور الإرشاد الزراعي فى تطبيق نظام الزراعة المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، والتى قام بإعدادها وتنفيذها الدكتور محمد أبو النجا رئيس بحوث بقسم بحوث البرامج الإرشادية.

برامج التنمية الريفية الشاملة

وأشار "حيمري"، إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار دعم برامج التنمية الريفية الشاملة، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية، من خلال تعزيز القدرات المحلية، وتمكين المجتمعات من استثمار مواردها بصورة مستدامة.

وأكد مدير معهد الإرشاد الزراعي، استمرار تنفيذ مثل هذه الفعاليات والبرامج التدريبية والبحثية، التي تواكب أولويات الدولة في تنمية الريف المصري، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.

وأضاف أن الورشة تناولت مجموعة من المحاور المُهمة التي سلطت الضوء على دور الإرشاد الزراعي فى تطبيق نظام الزراعة المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استعراض علاقة أهداف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 واهداف الارشاد الزراعي.

نظام الزراعة المتكاملة

ولفت مدير معهد الإرشاد الزراعى: أن أبرز محاور الورشة دارت حول مفهوم نظام الزراعة المتكاملة المعتمد علي تربية الاغنام والماعز، وعرض تجربة دولة إندونيسيا لمراحل تطبيق نظام الزراعة المتكاملة ، ودور الإرشاد الزراعي بمراحل تطبيق نظام الزراعة المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اقتصاديات تطبيق نظام الزراعة المتكاملة، ثم تم تناول اهم التوصيات والدروس المستفادة من تطبيق نظام الزراعة المتكاملة في تحسين الإنتاج الزراعى والنهوض بالمجتماعات الريفية.

شهدت الورشة تفاعلاً ثرياً من الحضور، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف التخصصات العلمية داخل المعهد، ما ساهم في إثراء النقاش وتبادل الرؤى حول فرص تطوير هذا النموذج في الريف المصري.

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