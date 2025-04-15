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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

انتهاء تصوير فيلم "درويش" وطرحه في صيف 2025

درويش
درويش
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أعلن صناع فيلم "درويش" عن انتهاء تصوير العمل استعدادا لطرحه يوم 17 يوليو المقبل في دور العرض السينمائية. 

درويش من بطولة عمرو يوسف إلى جانب نخبة من النجوم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال وأحمد عبد الوهاب، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، وتدور أحداثه حول محتال كاريزمي يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، الخداع، والحب، وبينما يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة. 

الفيلم من إنتاج مشترك بين ون تو ون، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوز وفيلم سكوير. 

درويش عمرو يوسف دينا الشربيني وليد الحلفاوي