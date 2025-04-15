فتح باب التسجيل للدورة الثامنة من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، فتح باب التقديم للدورة الثامنة من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" المقرر انعقادها من 17 إلى 23 أكتوبر 2025 في مدينة الجونة، على ان يكون 15 يوليو 2025 هو الموعد النهائي للتقدّم بالمشاريع في مرحلة التطوير.

أما الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج فآخر يوم للتقدم هو 1 أغسطس 2025.

اهتمام صناع السينما العرب بالمشاركة في سيني جونة

في هذا الصدد، قال المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي: "منذ تأسيسه، وضع مهرجان الجونة دعم صناعة السينما العربية هدفًا رئيسيًا. استمرار نجاح الأفلام التي شاركت في الجونة كمشروعات ثم وصلت لأكبر منصات العالم دليل بارز على التزام المهرجان المستمر بدعم أفضل الأفلام العربية".

هذا وعلق رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام أحمد شوقي: "ننتظر استمرار عدد المشروعات المتقدمة للمهرجان في التزايد، حيث استقبلنا في العام الماضي أكثر من 240 مشروع فيلم عربي جديد. الرقم الذي يعكس اهتمام صناع السينما العرب بالمشاركة في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، بما تقدمه من استفادة كبيرة، فنية وتقنية ومادية، لمشروعات الأفلام المختارة".

ستُعقد الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025 في مدينة الجونة.