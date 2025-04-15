يبدأ اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، طرح كراسة شروط بنك الإسكان والتعمير، ضمن أطروحات شقق وزارة الإسكان لمحدودي ومتوسط الدخل بعدد كبير من المدن، حيث يمكن معرفة كافة تفاصيل كراسة شروط بنك الإسكان والتعمير من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير.

كراسة شروط بنك الإسكان والتعمير

وأعلنت وزارة الإسكان، فتح باب الحجز لـ35 ألف وحدة سكنية جديدة بدءا من اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ويمكن معرفة كافة التفاصيل من خلال كراسة شروط بنك الإسكان والتعمير، حيث أعلنت الحكومة منذ فترة طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025.

رابط ومعلومات كراسة الشروط

ويمكن تحميل كراسة شروط بنك الإسكان والتعمير من الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير من هنا، حيث تضم كراسة شروط بنك الإسكان والتعمير، مواقع الوحدات في المحافظات والمدن الجديدة، بالإضافة إلى المساحات والأسعار لكل فئة، وخرائط توضيحية للمشروعات، بالإضافة إلى أنظمة السداد وشروط التمويل العقاري.

شقق بنك الإسكان والتعمير

وفي وقت سابق وقبل طرح كراسة شروط بنك الإسكان والتعمير، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان عن بدء الحجز للمرحلة الأولى من شقق الإسكان الاجتماعي 2025، والتي تشمل 35،088 وحدة سكنية الثلاثاء 15 أبريل.

ويشمل الطرح المقرر الإعلان عن تفاصيله في كراسة شروط بنك الإسكان والتعمير، وحدات لمحدودي الدخل "بمساحات تبدأ من 75 مترا" ومتوسطي الدخل "حتى 120 مترا"، بالإضافة إلى وحدات فوق المتوسط والفاخر بمساحات أكبر، كما أن بعض الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، بينما يتوقع تسليم الباقي خلال عامين على الأقصى.

كيفية الحجز وشروط التقديم

وعن كراسة شروط بنك الإسكان والتعمير، سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات عبر موقع بنك التعمير والإسكان اليوم 15 أبريل 2025.



والشروط الأساسية للتقديم في شقق بنك الإسكان والتعمير هي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم.

عدم حصول المتقدم أو أسرته "الزوج، الزوجة، الأبناء القصر" على وحدة سكنية أو أرض في طروحات سابقة.

التعهد باستخدام الوحدة لأغراض السكن فقط، وليس لأغراض تجارية أو إدارية.

دفع مبلغ مقدم الحجز المحدد في كراسة الشروط.



أسعار شقق بنك الإسكان والتعمير



ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الإسكان، فإن الطرح يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح طبقًا لطبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.



شقق ديارنا

وقال الوزير، إنه تم التخطيط والبدء في تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات بمشروع إسكان متوسط تحت مسمى "ديارنا"، في 23 مدينة جديدة.

وعن مشروع ديارنا قال الوزير إنه يتضمن نموذجي عمارات A " و"B وعمارات النموذج "A" تتكون من: "دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف" بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على "عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر" والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة مصعد واحد.



وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من "117" م2 إلى "132" م2 للوحدة.



شقق ظلال

وعن شقق ظلال قال الشربيني إنه تم التخطيط وجارٍ البدء في تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية بعدد 1539 عمارة إسكان فاخر بمشروع "ظلال" في 17 مدينة جديدة.



ومشروع ظلال يتكون من نموذجي عمارات " A و "B، وعمارات النموذج "A" تتكون من: "دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف" بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على "عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر" والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "عدد 24 وحدة" بالعمارة من "145"م2 إلى "160"م2 للوحدة.



أكبر طرح للوحدات السكنية

وأوضح الوزير، أنه سيتم طرح "261253" وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، على 5 مراحل وهي كالتالي:



1. "35088" وحدة سكنية في 2025/4/15.



2. "59510" وحدات سكنية في 2025/7/15.



3."59687" وحدة سكنية في 2025/10/15.



4."58312" وحدة سكنية في 2026/1/15.



5. "48656" وحدة سكنية في 2026/4/15.



أهداف طرح بنك الإسكان والتعمير



شريف الشربيني وزير الإسكان، أكد أن الطرح يأتي أيضآ في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية.



وأكد الوزير في حديثه عن طرح وزارة الإسكان، سعي الوزارة فيما يخص ملفات عملها لتحسين مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، لضمان حياة كريمة.



ووفق لحديق الوزير، فإن طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية، هو أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، ويأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.



وأشار الوزير، إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.