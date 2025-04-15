تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان محطة النقرة رقم ( 6 ) بقرية الحكمة ، والتي تعمل بكامل طاقتها لرى الأراضي بزمام 43 ألف فدان ، وذلك للوقوف ميدانياً على منظومة العمل لري الأراضي الزراعية بقرى مشروع وادي النقرة بمركز نصر النوبة.

محافظ أسوان يتفقد محطة النقرة رقم 6 بقرية الحكمة

وخلال جولته بالمحطة برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية حرص المحافظ على الاستماع لشرح تفصيلى عنها من المهندس عمر سيف وكيل وزارة الرى، والذى أشار إلى أن المحطة تضم 5 وحدات وطلمبات ومحركات ومحولات رئيسية وفرعية ، بقدرة 25 م3/ ثانية .

استمرار أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار لضمان استمرارية عمل الوحدات

فيما وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية الاستمرار في أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع ، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها ، مع تفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لانتظام التشغيل بالوحدات طبقاً لعدد الساعات المطلوبة.

وأكد محافظ أسوان على أهمية قيام المزارعين بترشيد استخدام المياه من خلال إستخدام أنظمة الرى الحديثة، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التكريك بأماكن التغذية للمحطات.

ووجه محافظ أسوان شكره إلى الدعم المستمر من وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم من خلال تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة الدورية لمحطات الرى بنطاق المحافظة لتلبية احتياجات المزارعين من مياه الرى وأيضاً احتياجات محطات مياه الشرب.

والجدير بالذكر بأن زمام مشروع وادى النقرة يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الإجمالي 145 كيلومترا ، كما تضم المنطقة عدد قرى و 5 مرشحات مياه شرب لخدمة القرى المستفيدة بشكل كامل.

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