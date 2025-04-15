"علوم جنوب الوادى" تنظم ندوة توعوية عن ترشيد الطاقة

أقيمت بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي ندوة توعوية بعنوان “دور وسائل التواصل الاجتماعي في توعية الشباب الجامعي بترشيد الطاقة”، بحضور الدكتور جمال عبد الله أحمد عميد الكلية.

وجاء ذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التى تنظمها جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة.

حاضر في الندوة الدكتورة نهي أحمد التايه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تضمنت الندوة محاور التعريف بالطاقة واستخداماتها وأهمية ترشيدها والتحديات التى تواجهها مصر لترشيد الطاقة والوسائل المستخدمة في توليد الطاقة المتجددة.

وفي نهاية الندوة قدمت الدكتورة نهى التايه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة الشكر للطلاب على تفاعلهم مع الندوة وقامت بالرد على جميع الاستفسارات.

شهد الندوة التوعوية وكلاء وأعضاء أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالكلية وعدد طلابي كبير ومجموعة من الجهاز الإداري بالكلية.