علوم جنوب الوادي تنظم ندوة توعوية حول التنمر الإلكتروني وأثره على الشباب الجامعي

أقيمت بكلية العلوم في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي تنظمها جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة ندوة توعوية بعنوان" التنمـر الإلكتروني وأثره على الشباب الجامعي " بحضور الدكتور جمال عبد الله أحمد عميد كلية العلوم والدكتورة نهى التايه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد وليد مدير عام إدارة رعاية الطلاب.

التنمر الإلكتروني وأثره على الشباب الجامعي

حاضر في الندوة الدكتورة هالة خير سناري أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بالجامعة حيث تحدثت عن التنمر الالكتروني وقدمت امثلة عليه وأوضحت خلال الندوة مخاطر التنمر الإلكتروني.

على مجتمع الشباب وضرره على سلوكياتهم الاجتماعية في التفاعل مع الأحداث والأخبار وقد بينت الندوة طرق التنمر الإلكتروني الذي يتعمد الإساءة للآخرين من خلال اللون والشكل يتعرض أيضا للقيم الاجتماعية والوجدانية ويتخذ أسلوب السخرية والاستهزاء وعدم احترام قواعد التعليق والنشر في هذه المواقع مما يسبب ضررا للآخرين لا سيما الشباب وقد طرحت عدة حلول منها أساليب إلكترونية للتخلص من التنمر تتيح للمتنمر عليه اللجوء إليها لغرض اشعار المسؤولين بخطورة هذه الطروحات وبعضها شخصي في الحذر من التعاطي مع الرواد السلبيين وتجنبهم.

حث الطلاب على المشاركة الفعالة

رحبت الدكتورة نهى التايه وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في بداية الندوة بضيوف الندوة والحضور وحثت الطلاب على المشاركة الفعالة في الندوة لتحقيق الاستفادة المطلوبة.

شهد الندوة التوعوية عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالكلية وحضور طلابي كبير ومجموعة من الجهاز الإداري بالكلية.