رسميًا.. إقالة كاساس من تدريب منتخب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إنهاء التعاقد رسميًا مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس جارسيا وطاقمه المساعد من تدريب منتخب العراق الأول.

وجاء إعلان إقالة كاساس من تدريب منتخب العراق، عبر بيان رسمي صادر عن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وكشف فيه عن أسباب اتخاذ هذا القرار المفاجئ.

إقالة كاساس من تدريب منتخب العراق

وأوضح البيان أن قرار إنهاء التعاقد جاء نتيجة لما وصفه الاتحاد بـ«الإخلال الجسيم بالإلزامات التعاقدية» من جانب المدرب الإسباني ومساعديه.

واستند الاتحاد العراقي في قراره هذا إلى المادة 14 من لائحة أوضاع اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مؤكدًا على أن هذا الإجراء يأتي حفظًا للحقوق القانونية للاتحاد.

إخطار الفيفا بقرار فسخ التعاقد مع كاساس

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم أخطر «فيفا» رسميًا بقرار فسخ التعاقد، وذلك في خطوة تهدف إلى تأكيد سلامة الإجراءات القانونية المتخذة.

أسباب إقالة كاساس من تدريب منتخب العراق

وحقق منتخب العراق نتائج سلبية في الفترة الأخيرة تحت قيادة كاساس، وذلك خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الماضي، حيث تعادل مع الكويت وخسر من فلسطين، في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويأتي إعلان إقالة خيسوس كاساس من تدريب منتخب العراق، ليثير تساؤلات واسعة في الأوساط الرياضية العراقية حول مستقبل قيادة منتخب أسود الرافدين، والاسم الذي يخلف المدرب الإسباني في هذه المهمة الحساسة، وقد يكون المدير الفني المصري مؤمن سليمان مدرب فريق الشرطة، ضمن أبرز الترشيحات لقيادة المنتخب العراقي فنيًا.