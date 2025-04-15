بدءًا من اليوم.. الحكومة تُعلن تنفيذ 4 طروحات لوحدات الإسكان خلال عام

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تستعد لطرح نحو 400 ألف شقة سكنية بمساحات متنوعة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

أكبر طرح في وزارة الإسكان

وأضاف "متحدث الإسكان"، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الإسكان كان قد أعلن عن أكبر طرح في وزارة الإسكان حوالي أكثر من 400 ألف وحدة سكانية، متابعًا: "خلال ساعة هيكون الموقع اشتغل للحجز المرحلة الأولى من المشروع".

ولفت متحدث الإسكان الى أن الحجز سيكون ميسرًا بشكل كبير جدًا، مضيفًا: "الحجز هذه المرة به أكثر من مشروع بمساحات مختلفة في أكثر من 15 مدينة جديدة وحوالي 3 محافظات على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أن الحاجزين بإمكانهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان وتنزيل كراسة الشروط للمشروع وسيجد جميع التفاصيل.

وتابع: "هناك مشروع جديد اسمه مشروع ديارنا موجود في 15 مدينة جديدة، بالإضافة إلى إسكان حر وإسكان مميز وإسكان متنوع في أكثر من محافظة".



