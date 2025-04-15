واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بمختلف المراكز والمدن لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"حياة كريمة ".

محافظ أسوان بتفقد مشروع رصف طريق توشكى / عنيبة بطول 5 كم

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية لرصف طريق توشكى / عنيبة بطول 5 كم، والذى يأتى ضمن المشروع المتكامل لرصف الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بطول 20 كم وذلك بنسبة تنفيذ وصلت لنحو 75 % ، وبتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه.

ورافق محافظ أسوان في جولته التفقدية النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن مركز نصر النوبة، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات،والمهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومحمد عبد العزيز رئيس المدينة.

الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع خلال شهر

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى، ليتم نهوه خلال شهر، مع الإنتهاء من طبقة الأساس ، والطبقة الرابطة بشكل كامل، ليعقب ذلك إستكمال أعمال الرصف بهدف تخفيف أى معاناة عن أهالى نصر النوبة.

وأكد محافظ أسوان على أن تنفيذ المشروعات المتتالية بقطاع الطرق والكبارى يأتي في ظل التنسيق المتواصل مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، وحتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات المتتالية داخل الجمهورية الجديدة ، وما تحققه من عوائد إيجابية متنوعة.

كما حرص المحافظ على الإستماع لمطالب المواطنين، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول الجذرية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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