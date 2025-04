5 محاضرات رئيسية ومناقشة 44 ورقة بحثية بالمؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية بجامعة طنطا

تستمر لليوم الثاني على التوالي فاعليات المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية ICASGE'25 في نسخته السادسة، والذي ينظمه قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات المصرية والأجنبية المشاركين، والمنعقد على مدار 4 أيام بمدينة الغردقة.

5 محاضرات رئيسية في اليوم الثاني

حيث يشهد اليوم الثاني للمؤتمر انعقاد 5 محاضرات رئيسية، الأولى في مجال المنشآت المعدنية للدكتور Leroy Gardner أستاذ الهندسة بالكلية الملكية بلندن والاستشاري الهندسي لعدد من الشركات العالمية بعنوان " The Continuous Strength Method – Background and Codification" ، والثانية في مجال هندسة الزلازل، للدكتور أحمد الغازولي أستاذ الهندسة الانشائية في المملكة المتحدة وهونج كونج والأستاذ الزائر في الولايات المتحدة وبلجيكا والصين بعنوان " Seismic Design to the Second-Generation Eurocodes"، والثالثة في مجال الهندسة الجيوتقنية، للدكتور Kok-Kwang رئيس جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم بعنوان " Discovering Value in Small and Big Geodata "، والرابعة في مجال استدامة إدارة مشروعات التشييد للدكتور طارق حجازى أستاذ الهندسة الانشائية في جامعة " Waterloo" بكندا بعنوان Emerging Trends for Sustainable Construction"، والخامسة في مجال الانشاءات الخرسانية المسلحة للدكتور أشرف عاشور أستاذ الهندسة الانشائية بجامعة برادفور والحاصل على درجة الدكتوراة من جامعة كاميردج البريطانية بعنوان " Design of reinforced concrete structures for deconstruction - a way forward to circular Construction."

مناقشة 44 بحثا علميا

كما ستشهد فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر مناقشة 44 بحثا علميا في محاور المؤتمر المختلفة لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والتطبيقية فى مجالات علوم الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، بمشاركة باحثين من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.