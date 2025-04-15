حملات أمنية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسيوط

ضبط (12) قضية جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من كيلو جرام لمخدر الشابو كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (23 متهم "لـ 12 منهم معلومات جنائية") وكذا ضبط عدد (43) قضية سلاح نارى "بدون ترخيص".. ضُبط خلالهم (47) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية –

16 بندقية خرطوش - 16 فرد محلى – 3 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهم "لـ10 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (682) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو") بحوزة (4 متهمين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (بندقية خرطوش

2 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات).

تنفيذ (812) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (3) قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر البانجو 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط

(4) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"عبارة عن (3 فرد محلى بندقية آلية - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين"لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.