جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل 16 مخالفة بناء في مهدها بالتعاون مع الشرطة

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 16 مخالفة بناء في مهدها بمناطق مختلفة بالمدينة لردع المخالفين وفرض هيبة الدولة، وذلك في حملات إزالة (صباحية ومسائية) بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية أمن الجيزة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تفاصيل المخالفات

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن المخالفات تمثلت في زيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٦٧ مسلسل ٣ الأكثر تميزا، والقطعة رقم ١٤٤٣، والقطعة رقم ١٩٢٣ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، والقطعة رقم ١٠ بلوك ١٤ المنطقة السياحية الشمالية الثانية (للمرة الثالثة) بجانب التحفظ على المعدات المستخدمة وإيداعها مخازن الجهاز، والقطعة رقم 1B بيت الوطن الأساسي، وإزالة فورية لبناء الردود بالقطعة رقم ٩٧ منطقة ١٩ عمرانية ثانية، ⁠وإزالة فورية لبناء أعمدة وحوائط بالقطعة رقم ١٤٦٠ منطقة ٢٠٠٠ قطعة.

إزالة المخالفات

وأضاف أنه تم تنفيذ ⁠إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٦ منطقة ١٥/ ١٦ المنطقة العمرانية الثانية، وإزالة فورية لشدة خشبية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٣ بلوك ٢٠/ ١٥ منطقة غرب سوميد، وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٧ الشريط الذهبي الحى المتميز، والتحفظ على ٢ خلاطة ومضخة للعمل فى روف مخالف بقطعة رقم ٣ منطقة غرب سوميد واستكمال الإجراءات القانونية، و⁠التحفظ على مضخة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن للعمل بروف مخالف بالقطعة رقم ١٩ الحى السابع ، وإزالة شدة خشبية والتحفظ على المواد المستخدمة بالقطعة ٢/ ٢٨/ ب المحور المركزي.

وقال رئيس الجهاز: تم إزالة زيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٦٢١ منطقة، والقطعة رقم ٤٦٦ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، والقطعة رقم ٤ منطقة ١٥/ ١٦ العمرانية الثانية، والقطعة رقم ٤١٦ والقطعة رقم ١٨٢٢ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، والقطعة رقم ١٧٢٢ الحى الثالث المجاورة الثامنة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن فرق الطوارئ واجهت إصرار المخالفين على استغلال فترة اجازة عيد الفطر لاستكمال أعمال بناء بدون الحصول على التراخيص، وذلك بالتصدى والتعامل الفورى على هذه المخالفات.

واضاف المهندس أحمد مكي نائب رئيس جهاز ٦ أكتوبر أن الجاهزية وتوفير المهمات والأدوات والعمالة المدربة المتخصصة في الإزالات والتنسيق المسبق مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة التعمير ومديرية أمن الجيزة، ساهمت في الحد من انتشار المخالفات والقضاء على حيل المخالفين ومنع تنفيذ أعمالهم المخالفة.

والجدير بالذكر، أن الحملات تمت تحت إشراف وبحضور ، نواب رئيس الجهاز كل فيما يخصه، وبالتنسيق مع الأمن الإدارى للجهاز، وبالتعاون مع شرطه التعمير ومباحث التعمير.