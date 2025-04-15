بالفيديو.. أحمد محمدي يفجر مفاجأة بشأن مصير زيزو مع الأهلي في مونديال الأندية

فجر أحمد محمدي، الناقد الرياضي، مفاجأة بشأن مصير اللاعب أحمد سيد زيزو، خلال الفترة القادمة.

وقال "محمدي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن هناك أحد الفرق الخليجية من إحدى الدول العربية تواصل مع النجم أحمد سيد زيزو، للعب ضمن صفوفه الموسم المقبل والمشاركة معهم في كأس العام للأندية، مؤكدًا: "أن زيزو أصبح لاعبًا رسميًا ضمن النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، لكن النادي الخليجي أكد أنه في حالة الحصول على موافقته بالانضمام لصفوفهم فإنهم سيقومون بالتواصل مع النادي الأهلي وإنهاء الأمور".

وتابع: "التفاوض بين الفريق الخليجي والنادي الأهلي سيتم في حالة الحصول على موافقة زيزو أولًا"، مؤكدًا أن الفريق الخليجي لم يتمكن من الحصول على موافقة زيزو قبل النادي الأهلي، وأن الأهلي حصل على توقيع زيزو عبر والده ويأخذ احتياطاته بشكل جيد في التعاقد مع زيزو.

وأردف محمدي: "النادي الأهلي لم يعلن حتى الآن عن التعاقد مع زيزو، لأن توقيع الإعلان عن الصفقة لن يكون حاليًا ولكن عقب انتهاء عقده مع النادي الزمالك"، مؤكدًا أن مفاوضات العين الإماراتي هو الفريق الخليجي الذي يتفاوض مع زيزو، وستقوم بدفع الشرط الجزائي للمارد الأحمر وكأن العين يشتري لاعبًا جديدًا من النادي الأهلي.