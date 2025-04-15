ضبط شخصين لتعديهما على سائق بالضرب والاستيلاء على سيارته بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين لقيامهما بالتعدي على سائق بالضرب و الاستيلاء على سيارته بالقاهرة.

التعدي على سائق لتأخره في سداد أقساط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (سائق - مقيم بدائرة القسم) مصاب "بجروح وسحجات متفرقة بالجسم " بتضرره من (تاجر سيارات مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه وآخر "مستقلين سيارة ميكروباص" بإستيقافه حال قيادته سيارته "ميكروباص" وقاما بالتعدى عليه بالضرب لتأخره فى سداد أقساط سيارته التى قام بشرائها من تاجر السيارات، وقيامهما بالاستيلاء عليها.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وتم بإرشادهما ضبط السيارة المُستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.