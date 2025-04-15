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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على حصان في القاهرة

قيام شخصين بتعذيب دابة بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
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 تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين بتعذيب دابة بالقاهرة وضبط مرتكبا الواقعة.

وفي إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام (سائق عربة "كارو") بتحميل حمولة زائدة على العربة والتعدي بالضرب على  الحصان لإجباره على السير رغماً عنه بدائرة قسم شرطة البساتين.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ( سائق العربة الكارو ومساعده مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديو شخصين بتعذيب دابة بالقاهرة مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى كارو الحصان