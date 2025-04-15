الأمن يضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على حصان في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين بتعذيب دابة بالقاهرة وضبط مرتكبا الواقعة.

وفي إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام (سائق عربة "كارو") بتحميل حمولة زائدة على العربة والتعدي بالضرب على الحصان لإجباره على السير رغماً عنه بدائرة قسم شرطة البساتين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ( سائق العربة الكارو ومساعده مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.