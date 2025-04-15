يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة ريال مدريد المقبلة، والتي تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم، حيث تكون في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتكون مباراة ريال مدريد القادمة أمام أرسنال الإنجليزي، وذلك في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد القادمة

يستضيف فريق ريال مدريد في مباراته القادمة، نظيره أرسنال الإنجليزي على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة يديرها تحكيميًا الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

ريال مدريد مطالب بتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة والعريضة بثلاثية نظيفة على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في موقعة الذهاب.

كان ريال مدريد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وخسر إيابًا بهدف للا شيء.

أما أرسنال فبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين، قبل أن يكتسح ريال مدريد بنتيجة 3-0 في دور الثمانية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: رودريجو جوس - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بورين تيمبر - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور - لويس سكيلي

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - جابرييل مارتينيلي.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

وتقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد القادمة غدًا الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، وذلك أمام أرسنال الإنجليزي، في مواجهة تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعد شبكة قنوات «beIN SPORTS» القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قررت إذاعة مباراة ريال مدريد ضد أرسنال عبر قناة «beIN Sports HD 1».