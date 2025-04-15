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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية موسعة تسفر عن ضبط كميات من المواد المخدرة

ضبط عناصر إجرامية من جالبى المواد المخدرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة – الإسكندرية - المنوفية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 
مديرية أمن البحيرة
 ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيروين).
مديرية أمن الإسكندرية
 ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة اللبان، وبحوزته (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن المنوفية
 ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرتى مركزى شرطة "قويسنا - بركة السبع"  وبحوزتهما (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (4 مليون جنيه).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عناصر إجرامية من جالبى المواد المخدرة من 4 مليون جنيه المنوفية الإسكندرية البحيرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات