ضبط المتهم بفيديو أداء حركات استعراضية مستخدمًا سلاح أبيض بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخص بأداء حركات استعراضية مستخدماً سلاح أبيض بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة.
وفى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بأداء حركات استعراضية مستخدماً سلاح أبيض.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (شيف - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أثناء حضوره حفل افتتاح أحد المحال التجارية بجوار محل سكنه ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.