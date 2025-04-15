تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مرتكب واقعة النصب والاحتيال على عامل توصيل طلبات بالقاهرة بأسلوب "انتحال الصفة".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ( عامل توصيل طلبات ) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه بأسلوب "انتحال الصفة" حال قيامه بتوصيل طلبات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وقرر بأنه لدى تواصله مع المشكو فى حقه للتأكد من العنوان طلب منه تحويل مبلغ مالى على "رقم هاتف محدد" عقب إيهامه بسداد المبلغ وقيمة الطلب لدى توصيل الطلبات لمحل عمله.. وعقب تحويله المبلغ المالى فوجئ بغلق الهاتف المحمول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبحوزته (هاتف محمول "المستخدم فى الواقعة")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.