أحداث الثلاثاء من أسبوع الآلام.. يوم المواجهات والتعاليم الحاسمة

يعد يوم الثلاثاء من أسبوع الآلام من أكثر الأيام امتلاءً بالأحداث في حياة السيد المسيح على الأرض، حيث شهد عددًا من التعاليم والنبوات والمواقف القوية التي سجّلها الكتاب المقدس، وجاءت كما يلي:

الحديث عن الجزية

واجه المسيح سؤالًا خبيثًا من الفريسيين والهيرودسيين حول الجزية لقيصر، فأجابهم بحكمة إلهية: “أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله”، كاشفًا رياءهم ومظهرًا تمييزه بين السلطة الزمنية والروحية.

آخر تعاليم المسيح العلنية لليهود

ألقى المسيح في هذا اليوم مجموعة من التعليمات العلنية داخل الهيكل، كان أبرزها سلسلة “الويلات السبعة” لقادة اليهود، حيث فضح رياء الكتبة والفريسيين، ودعاهم للتوبة والرجوع إلى الحق.

السؤال عن اعظم وصية

اقترب أحد الناموسيين من المسيح ليسأله عن أعظم وصية في الناموس، فأجاب قائلاً: “تحب الرب إلهك من كل قلبك… وتحب قريبك كنفسك”.

وبهذا لخص المسيح جوهر الشريعة في كلمتين: المحبة لله والمحبة للناس.

نبوة خراب أورشليم

في نهاية اليوم، أعلن المسيح نبوة حزينة عن مصير أورشليم قائلًا: “هوذا بيتكم يُترك لكم خرابًا”.

كانت هذه النبوة إعلانًا عن الرفض الإلهي للمدينة التي لم تعرف زمان افتقادها، وتحذيرًا من نتائج العناد الروحي ورفض الخلاص وفقاً للعقيدة المسيحية.



تعيش الكنيسة هذه الأحداث العظيمة يومًا بيوم من خلال صلوات البصخة المقدسة، حيث تُقرأ النصوص الإنجيلية وتُرتل الألحان الحزينة، في دعوة للتأمل في كلام المسيح ومواقفه الحاسمة في آخر أيام حياته على الأرض.

ويمثل يوم الثلاثاء تذكيرًا قويًا بأن المسيح لم يصمت أمام الشر، بل واجهه بالحق، وعلّم تلاميذه الثبات على الإيمان رغم كل التحديات.