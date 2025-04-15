انطلاق فعاليات مبادرة "طاقتك حياة" بكلية التمريض جامعة بني سويف

انطلقت فعاليات مبادرة طاقتك حياة بكلية التمريض تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وبالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد كلية التمريض، والدكتور هنداوى عبد اللاهى عميد كلية الخدمه الاجتماعية التنموية، بالتنسيق بين اتحاد طلاب الجامعة مع طلاب من اجل مصر، و بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجامعة على تعزيز وتنمية الوعي المجتمعي ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية ودعم الطلاب نفسيا واجتماعياً من خلال تنظيم عددا من الندوات وورش العمل، حيث بدأت فعاليات اليوم بكلمة الدكتور محمد عاطف من كلية الخدمة الاجتماعية بالحديث عن مضمون المبادرة ثم قام المدرب زياد صلاح بالحديث عن الصحه النفسيه وتأثيرها على الشخص ومخاطر استنزاف طاقته في الفراغ، بهدف زيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية بين طلاب الجامعة بمختلف الكليات لما لها من دور اساسي في تحسين جودة الحياة الاكاديمية والاجتماعية للطلاب، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات